美國聯準會將升息時間預測提前一年，周三美股四大指數「鷹」霾回檔，台股周四開跌53.02點報17254.84點，開盤不到15分鐘即重挫逾157點，最低來到17150.52點，失守17200、5日、10日線，隨後跌幅有所收斂，重回17200之上，漲火由中小型開始擴散，指數爬山式低檔上攻，航運由散裝接棒後來居上，光電耀眼，鋼鐵、造紙後繼無力，但爾後電子股回神，台積電翻紅填息達陣，午後大盤成功翻紅，尾盤188億元大單敲入，瞬間拉抬指數29.29點，終場收漲82.75點或0.48%，報17390.61點，收在當日最高，成交金額4402.78億元，站在所有均線之上。

今日外資(不含外資自營商)賣超68.6827億元，投信買超8.6192億元，自營商買超6.0913億元，三大法人賣超53.97億元。外資仍連賣超2日，共計250.50億元，6月以來賣超265.42億元，今年以來賣超3722.24億元。

晶圓雙雄周三ADR齊墨，台積電跌1.2%、聯電跌1.67%，台積電(2330)去年第4季現金股利周四除息，每股配發2.5元現金，影響大盤蒸發21.33點，權王開低走低，呈現貼息，最低598元、跌幅0.83%，一度失守600元以及5日線支撐，下午12點半過後買方積極，翻紅收漲0.5%至606元，成功一日填息，是台積電每季配息以來第4度當天填息，回歸5日線上；聯電(2303)也同樣絕地反攻走勢，翻紅收漲1.72%至53.3元，晶圓雙雄周四雙雙收在當日最高。鴻海(2317)也翻紅漲逾1.35%至113元之當日最高點；聯發科(2454)、大立光(3008)則開低走疲，分別收跌0.71%至978元、1.63%至3020元。而股王矽力-KY(6415)火力全開，收漲5.31%至3370元，股王股后差350元。外界關注的高端疫苗(6547)也由黑翻紅，收在260元，上漲5元，漲幅1.96%。

上市類股漲幅表現，光電、航運漲逾3%名列冠亞軍，外資反向加碼的面板三虎友達(2409)、彩晶(6116)、群創(3481)漲停攻頂，車用的正達(3149)也同樣高鎖漲停，加上榮創(3437)、台表科(6278)、誠美材(4960)、凌巨(8105)等均漲幅超過4.5%，帶動光電類指收漲3.5%。貨櫃股長榮(2603)、萬海(2615)拉回，BDI指數連6漲，航運族群由散裝、宅配接棒，宅配通(2642)、志信(2611)、中櫃(2613)、四維航(5608)、台驊投控(2636)、榮運(2607)集體奔馳漲停，陽明(2609)也收漲逾8%，航海王重回英姿，航運類指收漲3.27%。紡織、電子零件、化工、其他電子均收漲逾1%；電子、半導體分漲0.64%、0.44%，鋼鐵後繼無力、僅收漲0.18%，金融下跌0.19%，油電燃氣、電纜、汽車跌幅最劇，分跌2.5%、1.05%、0.78%。

中鋼月盤價終止12連漲，大陸鞍鋼也開跌盤，中鋼喊話不需要擔心，且中鋼新盤價，下游廠商可望受惠，但股價漲多賣壓湧現，中鋼(2002)翻黑，長榮鋼(2211)、聚亨(2022)、盛餘(2029)、春雨(2012)仍有2%以上漲幅。而國際銅價跌破萬元，線纜股跌多漲少，華新(1605)領跌，華榮(1608)、宏泰(1612)、合機(1618)等股價黑漆漆。造紙族群受惠市場需求及原物料行情拉抬，類指最高勁揚4.01%至491.76點，收漲0.91%，當中華紙(1905)、榮成(1909)穩局面。晶技(3042)業績看俏、催熱股價，帶動台嘉碩(3221)、加高(8182)漲停，希華(2484)亦走高。MOSFET概念股如杰力(5299)、大中(6435)、富鼎(8261)、尼克森(3317)、全宇昕(6651)利多持續走揚。

國巨(2327)獲外資喊新天價，禾伸堂(3026)、華新科(2492)、凱美(2375)、奇力新(2456)同樣股漲慶賀。大摩上修目標價，環球晶(6488)、合晶(6182)雀躍；欣興(3037)也獲外資賞識，高漲逾6%；譜瑞-KY(4966)遭外資看喜憂參半，股價仍緩步收紅。看好後市表現個股，華擎(3515)改寫波段新高價，雙鴻(3324)、台光電(2383)、聚積(3527)、東台(4526)、雷虎(8033)、邑錡(7402)、永捷(4714)、碩禾(3691)等表現皆威風。台股周四有台積電、天鈺(4961)、遠雄(5522)、櫻花(9911)之四檔除息，台積電填息，天鈺、櫻花填息路上，遠雄貼息。

央行史上頭一遭，17日下午2時第二季理事會視訊開議，會後記者會也同樣由總裁楊金龍透過視訊，向外界發布最新貨幣政策。瑞銀北亞區經濟學家鄧維慎(William Deng)指出，近期台灣經濟雖然受到疫情衝擊，但出口表現持續強勁，今年GDP增速估達5.9%，高於市場預估的4.5%。

永誠投顧分析師蘇建豐表示，Fed釋出2023年可能升息的看法，代表資金可能緊縮，對股市動能勢必造成影響，導致下跌機率較大。最近全球原物料、運費、電子產品零組件等都在漲價，也加深投資人對通膨疑慮，雖然台股仍是多方控盤，可以進行短線操作，但短線乖離率較大，代表大盤容易震盪整理，可能有過熱情形，建議不要追高。