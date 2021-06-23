中租-KY(5871)今（23）日宣布旗下中租迪和首次發行綠色債券，分為7年、10年及15年期等3筆，總金額達42億元。此次募集資金用途將全數運用於再生能源、能源科技發展、提升能源使用效率與發展綠能相關產業等項目，委任群益證擔任主辦承銷商。

中租股價5月中修正拉回180元波段低點後回升，5月底觸及212.5元新高，近期於196～208元區間高檔盤整，今（23）日開高後穩揚近2％，最高上漲3.23％至208元。三大法人本周轉站多方，迄今合計買超969張。

中租目前有永唐、中租能源開發、中租電力科技等3家子公司，負責經營太陽能相關業務，均隸屬中租迪和旗下。據中租財報揭露，3家公司合計2020年合併營收12.3億元、年增達22.17％，稅後淨利6.97億元、年增達22.5％。

隨著國際市場關注環境議題，櫃買中心推出綠色債券平台，並逐步擴大到社會責任債券及可持續發展債券平台，建立永續發展債券市場。中租為響應政策首度發行綠色債券，即獲得市場認同，顯見投資人肯定中租長期投入永續環境與再生能源成果。

中租自2010年推動節能服務融資，陸續開展綠能融資和能源管理顧問服務，2015年成立中租能源開發，持續自建與收購太陽能電廠，2018年太陽能電廠數突破千座關卡，截至5月已擁有2375座太陽能電廠，電廠發電總容量達711.44MW。

中租目前已成為全台擁有最多太陽能電廠的企業，並於2018年3月推出「全民電廠」平台，邀請社會大眾共同參與推動太陽能發電，迄今共推出20案，合計1萬4932片太陽能板全數完銷。

中租亦響應使用100％再生能源，計畫至2030年全台50％使用綠電、2050年海內外公司達成淨零碳排。日前舉辦聯貸案時，針對超額認貸部分，首創依環境、社會、公司治理（ESG）表現、企業社會責任（CSR）精神等分配額度，盼號召整體產業鏈共同投入永續發展。