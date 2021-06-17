外資降評面板股，卻強力買超，面板廠一甩先前疲弱的走勢，17日友達（2409）、群創（3481）和彩晶（6116）強勁反彈，彩晶、群創、友達連袂亮燈漲停，面板股重登盤面焦點。

雖然6月份電視面板價格漲勢出現疲態，但是價格仍在高檔，第二季獲利可望再創高點，下半年獲利仍看好。

群創17日以漲停價21元作收，成交量居台股之冠、達55.23萬張。友達同樣漲停作收，收盤價22.85元，成交量約41.87萬張，彩晶也以漲停價22.15元作收，成交量約22.62萬張。