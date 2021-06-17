近日，四川大熊貓國家公園寶興蜂桶寨片區的工作人員在整理安置在野外的紅外相機資料時，發現其中一台紅外線相機拍攝到了一組珍貴的大熊貓倒立照片。

紅星新聞報導，照片拍攝於今年4月的一個清晨，雖然天還沒有大亮，但視野中可以清晰看到一頭大熊貓走到了鏡頭前的一棵大樹下，它用強壯的前肢支撐，舉起兩條短胖的後肢做了個倒立的高難度動作，通過撒尿來標記領地。

不過，熊貓並非一直都喜歡用這種姿勢撒尿，之所以要擺出這麼高難度的動作，是因為照片裡的這只雄性大熊貓正處在發情期。

許多動物都會用尿液來傳遞信號，大熊貓也是如此。雄性大熊貓處於發情期時會在領地內的樹幹上留下自己的尿液，一方面警告其他雄性大熊貓這塊地盤屬於自己，另一方面則可以告訴雌性大熊貓，自己有意覓得佳偶。倒立著撒尿，可以讓尿液的位置更高，傳播得更遠，還可以通過這種方式告訴聞到氣味的同類，自己是個威猛的大貓熊。

報導指出，看起來憨態可掬的大熊貓其實並不「憨」，而且它們會的功夫可不止倒立，甚至還能學會舉重、投籃、騎車等。