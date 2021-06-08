危機也是轉機！不畏疫情衝擊，雲品（2748）宴會版圖再下一城，旗下君品Collection與寶元紀攜手合作，成立全新品牌，逆勢加碼投資，佈局台中頂級宴會市場，預計2022年1月開始接單，並以君品酒店團隊營運管理，這也是雲品國際繼桃園皇家薇庭委託經營案後，第二處委託經營的據點，著眼疫情的新契機，提前佈局做足準備，將為中臺灣帶來最有質感的宴會物業。

寶元紀去年6月拿下台中市寶麗金崇德店土地，位於崇德路和崇德五路交叉口，地段三面臨路，佔地1674坪。看好台中未來的發展，雲品國際積極搶進台中，和寶元紀一起共同合作，耗資上億重新打造全新型態、多功能的宴會空間，總桌數可達近百桌，依照雲品輕資產、重管理的營運理念下，預計每年能夠帶來上億的營業額。

雲品國際總經理丁原偉指出，宴會市場因疫情正經歷市場洗牌，君品Collection以平台式的經營模式逆勢突圍，去年全年繳出獲利成績單，是全球極少數在疫情期間仍有獲利的宴會事業。君品Collection的委託經營管理，不但能增加客源接單，又能減少固定成本，對場地合作夥伴來說，與雲品雙方的合作模式，即使在淡季時間也能導入新客源，目前仍有2至3個經營委託案在洽談中，會持續穩健地提升市占率。

寶元紀總經理蔡明倫則表示，寶元紀的核心，就是提供質感的生活，豐富消費者的文化和體驗。此次與雲品國際君品Collection的合作案，雖然正值疫情嚴峻之時，寶元紀心繫防疫，也更認真思考疫情之後，如何能對台中在地貢獻一份心力，遂決定以受創最深的服務業為先，希望除了為當地帶來最好的服務，同時促進台中年輕一代的就業發展，相信一定能夠為台中市場，帶來更多味覺跟美學的感受。

雲品表示，旗下擁有日月潭雲品溫泉酒店、君品酒店及君品Collection等良好品牌價值，將持續積極推動館外餐飲業務多角化布局，並與旗下品牌整合綜效，強化拓展君品Collection宴會平台業務提升，並以委託經營管理及外燴等多角化業務布局，以期擴大餐飲市場占有率表現，帶動復甦與整體營運回歸成長的動能。

(中時 )