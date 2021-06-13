連鎖火鍋因三級警戒，營運狀況嚴重受到衝擊，自6月1日起，將餐廳規畫成為「火鍋超市」。（連鎖火鍋提供∕呂妍庭嘉義傳真）

連鎖火鍋因三級警戒，營運狀況嚴重受到衝擊，自6月1日起，將餐廳規畫成為「火鍋超市」。（連鎖火鍋提供∕呂妍庭嘉義傳真）

連鎖火鍋集團因三級警戒，營運狀況嚴重受到衝擊，單月損失已高達3000至4000萬元，為減少損失，連鎖火鍋自6月1日起，將餐廳規畫成為「火鍋超市」，專門販售大包裝肉品、海鮮、冷凍食品、糖果、飲料等防疫食品，加上外帶、直播，預估可為集團帶來5％業績，稍微止血。

連鎖火鍋集團指出，首波推出外帶鍋物、便當，但業績只佔營業成本1％，為減少損失，5月28日起，集團總部員工開始線上直播大秀絕活，在網路銷售蒲燒鰻魚、原肉、海鮮、防疫蔬果，以低價、免運策略吸引民眾目光。

鑑於台灣三大宅配公司載運量大，連鎖火鍋為解決民眾需求，結合自家物流車隊，把民眾直播訂購商品，配送至全台連鎖火鍋店家，且自6月起，連鎖火鍋全台始改變營運策略，將原本餐廳規畫成火鍋超市，販售大包裝肉品、海鮮、手包水餃、冷凍食品、糖果、飲等，以量制價，意外獲得民眾喜愛。

連鎖火鍋集團指出，防疫期間，店家採嚴格人流控管、與每個小時進行消毒作業，讓防疫來買物資的民眾，買得便宜、買得開心、一次購足，目前連鎖火鍋超市全台配合的門市有林口、宜蘭、三重、南崁、五股苗栗、豐原、彰化、埔里、斗六、嘉義、楠梓、大昌、屏東、台東和16日開幕的文心店，相信在外帶為主，結合直播、超市，預估可帶來5％業績。