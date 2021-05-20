巴西知名男星凱文(MC Kevin)才剛完成人生大事，在社群高調曬婚禮照宣布升格人夫，不料婚後3星期就爆出揪朋友約辣模大玩「多人運動」，中途房門被敲響，凱文以為東窗事發情急爬陽台逃跑，卻不甚失足墜樓，當場死亡。

真的不要做虧心事，據《每日郵報》報導，男星凱文新婚不久就發癢，本月16日找了歌手好友馮特尼拉(Victor Fontenelle)出來風流，在巴西里約熱內盧的布里薩巴哈酒店(Brisa Barra Hotel)，搭訕了26歲辣模多明奎絲(Bianca Domingues)，三人玩得熱絡，當晚又相約到女方房間續攤，準備在飯店豪華房間多人運動大戰一場。

不料三人玩得正開心，房門卻被敲響，凱文當下心虛都寫在臉上，怕是正宮發現他偷腥，而他的擔心並不意外，因為凱文33歲的老婆貝札拉(Deolane Bezerra)是一名律師，凱文情急之下馬上開窗跑到陽台，想沿著欄杆爬下樓，不料一個重心不穩從5樓摔下去，倒在一樓泳池旁，滿地鮮血。

多明奎絲事後表示，她當下先跑到隔壁房間躲藏，解釋自已有一直打電話、傳訊息給凱文，但沒有得到回應，直到聽見樓下傳來吵雜聲，她才知道凱文墜樓，當時圍在他旁邊的人們疾呼凱文還有呼吸，趕忙叫了救護車，只是最終仍是回天乏術。

事發後當天情況也被還原，其實當晚敲門的不是正宮貝札拉，而是凱文的同事，目前警方還在進一步調查此案，而凱文的老婆知情後在IG貼文：「求婚時你說直到死亡為止，都會跟我在一起，我沒想到這天這麼快到來，你的離開，也帶走了我的一部分…這份幸福我等了這麼多年才得到，但你卻拋棄我？這太不公平了…」，悲痛莫名。

(中時新聞網)