Fitbit宣佈推出兒童智慧手環 Ace 3「小小兵」特別版，透過深受孩子喜愛的動畫角色「小小兵」，以輕鬆有趣的方式鼓勵6 -12歲孩子，和全家人一起養成健康的生活習慣。Ace 3每小時活動提醒、睡眠追蹤與就寢提醒可鼓勵孩子多動與規律作息外，防水設計與長達8天的續航力更是孩子日常生活的最佳夥伴。本次Ace 3「小小兵」特別版，推出全新互動動畫錶面，並將於近期推出主題活動徽章，以饒富趣味的形式鼓勵孩子們保持活力！Ace 3「小小兵」特別版預定於 6 月正式在台開賣。

Google集團Fitbit全球戰略合作夥伴關係負責人Alison Ross Powers 表示，家長和孩童都很喜歡Ace系列的兒童智慧手環，其內建的互動性、獎勵性特色機制，可以鼓勵孩子動起來、養成健康規律的生活習慣。本次 Ace 3 特別與環球影城旗下《照明娛樂 Illumination Entertainment》工作室攜手，以其動畫人物小小兵為靈感，設計趣味互動功能，希望可帶給全家更特別有趣的使用體驗，讓孩子在小小兵的陪伴下，維持開心運動的習慣。

Ace 3獨家動畫角色錶面，能讓孩童成為小小兵的新「主人」。活潑的小小兵不僅會游泳、跳舞、溜滑板、游泳，還會鼓勵孩子多運動，顯示小朋友的活動時間、步數等日常活動指標達成率。未來，Fitbit 將推出更多小小兵相關的趣味應用，如達成各種活動里程碑時，即可獲得小小兵角色史都華、凱文與鮑伯的活動徽章，增添用戶與孩子們的活動印記，並提醒家長與孩子繼續保持日常活動目標。

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