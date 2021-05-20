「新疆女神」佟麗婭在「520」這天，宣布與導演老公陳思誠離婚，結縭7年、婚後育有一子「朵朵」，事實上自2017年陳思誠被爆帶兩辣妹開總統套房過夜後，婚變消息就頻傳，如今婚姻終究是走到終點，而此時陳思誠又被流出帶短髮辣妹開房的影片，一看拍攝時間，全網氣炸！

佟麗婭與陳思誠在頌揚愛情的5/20這天，同時發布了離婚聲明，男方貼出老婆抱著兒子的照片，寫下：「2011-2020故事告一段落……你們永遠是我最愛的人，換種身份守護」，佟麗婭隨後感性po文：「人間值得，未來可期，謝謝你！」，消息一出立刻登上微博熱搜，本以為兩人是和平協議分手，不料陳思誠馬上爆出偷腥疑雲。

陳思誠摟妹開房影片被流出，且被爆料這是離婚前拍到的。(翻攝自微博)

娛樂狗仔在微博爆料，嘴上說著老婆孩子仍是「最愛」的陳思誠，某晚與影星黃曉明等人聚餐玩樂，散會時明顯喝茫，由黃曉明攙扶著走出店門，走沒幾步，一旁有名穿熱褲的短髮辣妹等著，陳思誠竟精神一振筆直朝女方走去，親密互動並帶著短髮妹進飯店，一直到隔天早晨都沒離開。

媒體爆料，這段影片最尷尬的地方，就是拍攝時間是在陳思誠、佟麗婭離婚前拍到的，時間點太敏感，讓網友傻眼，質疑他是不是怕新戀情曝光，所以趕緊宣布離婚？痛罵陳思誠離婚聲明還敢裝出好男人溫暖模樣，大罵他太噁心，「說一萬句恭喜佟麗婭！」。

(中時新聞網)