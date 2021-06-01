最近因為疫苗爭議，有媒體人指出，綠營陷入他們難以想像的大逆風，逆風到他們失去了思考能力，看到黑影就要開槍，就像打仗的時候，已經不知道自己在打什麼了，就是準備要潰敗的時候。

有媒體人今（1）日在其臉書專頁《文翔政論》寫道，綠營最近逮到兩個點，覺得好像可以反攻國民黨了，但卻紛紛不攻自破。一個是林鼎超，一個是蔣萬安。

林鼎超被某具有「人力資源仲介」專長的網紅抓包到他有買高端股票，但馬上被發現，林鼎超買的時間是2018，全世界連新冠病毒是什麼都還不知道；且他稱林鼎超有96000股，但其實就是96張，對韭菜來說好像很多啦，但這完全無法被稱作主力，是要怎麼炒。於是這個消息馬上在PTT上被酸爆。

緊接著他們又發現蔣萬安跟陳宜民以前開過記者會要國產疫苗開發加快腳步，綠網軍大量出征國民黨團臉書，覺得終於撈到寶了，還可以打下蔣萬安，全力狂打。

但事實上國民黨團這段期間打高端炒股打很兇，但每次也都補充說不反對國產疫苗，事實上，紓困條例第一版出來之前，蔣萬安就要求要編預算研發國產疫苗，回到現狀來看，國產疫苗研發出來之前，先跟外面買現成的來打，這兩者也不矛盾啊。

綠網軍現在處於高度焦慮狀態，所以連Sabrina、陳柏惟、范綱皓等等誇張言論，都像救命稻草一樣，搶著引用；看到有國民黨的好像出事了，就趕快開槍，管他什麼，打就對了。

《文翔政論》分析，以前他們站在主流上，講什麼都好像自己很厲害，現在連中間選民都看不下去了，他們受到打擊，慌了手腳才會如此，但從旁觀者角度看，是可笑的，找到可以讓自己有自信的言論之後，這樣就滿足了嗎？啊最重要的疫苗呢？

《文翔政論》強調，台灣要的，是有效的疫苗，國際疫苗有效，能進口的就來打，能救一命是一命；國產疫苗將來研發出來取得WHO認證，那當然也是舉國歡慶的事，兩者有什麼矛盾？

(中時新聞網)