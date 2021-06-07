疫情持續蔓延，台灣對於恢復日常生活的需求日漸擴大，近日日本與美國餽贈疫苗也緩解了台灣疫苗儲備不足的困境，政府也提出一連串紓困方案企圖化解民怨。但其實有比疫苗和紓困更為急迫的事情，就是呼吸器的採購製造與篩檢器材的採買，而這兩樣才是台灣回歸正常生活的關鍵。

眾所皆知，此次COVID-19重症者最重要的病徵之一就是缺氧與呼吸困難，這也是重症者的死亡原因之一，所以去年川普在任總統期間就下令通用汽車生產呼吸器，友邦巴拉圭在去年也曾經向台灣求援，要求提供呼吸器。結果台灣在去年以國家提供支援方式打造「口罩國家隊」之後，就因為過度自滿，對於呼吸器製造沒有投入，白白浪費一年四個月的天賜良機。

另外一個應該做的就是篩檢器材的購買。台灣自從五月爆發疫情以來，暴露了從去年以來篩檢量不足的重大問題，去年以來的篩檢能量一直低落，導致最近的每日數字公佈都要靠校正回歸回溯，此舉不但讓民眾對衛福部的數字公布失去信心，也讓許多確診者在篩檢確診前出現自由行動的空窗期，造成防疫上的困難。

對此最應該做的，除了應該開放讓民間生技產業投入篩檢、化解大型醫療院所的篩檢壓力之外，大型機器與技術的採買也應該是當務之急，許多國家包括日本、南韓都已經在這次疫情中對篩檢機器上有了更新與突破，這都是台灣應該立即去接洽的。

篩檢、疫苗、藥物、防疫物資四項足夠與否是克服疫情的關鍵，目前台灣在藥物與疫苗方面的採購應該足夠，但是篩檢能量與部分防疫物資的不足卻讓台灣陷入泥淖。台灣在防疫物資上只有口罩的準備足夠，對於進一步的呼吸器準備卻不足，這也是死亡率飆升的原因之一。

「往者不可諫，來者猶可追」，台灣的當務之急就是應該組建呼吸器材與篩檢器材的「國家隊」，比較起疫苗和紓困，這才是台灣渡過當前難關的關鍵！

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