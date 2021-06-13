台北市南門市場驚傳有攤商確診，南門市場自治會長王銓國今證實，有1名攤商快篩呈陽性，另外1名則肺部有不舒服，送至負壓隔離病房，不過，台北市長柯文哲昨天才去南門市場視察，沒想到今竟爆出有攤商確診，對此，北市副市長黃珊珊說，有一位攤商上周沒來，現在請衛生局稽查，確認是否有個案或是個案來自其他縣市沒有報回來。

王銓國表示，有攤商出現感冒症狀，已有3、4天沒來擺攤，其中1名攤商快篩陽性、PCR還沒做，另外1名則是快篩是陰性，但肺部有不舒服，在醫院急診，後來送至負壓隔離病房，狀態如何也不太清楚，因此，南門市場決定休業4天，全面消毒。

王銓國說，有跟一些常去果菜市場補貨的攤商宣導，去做快篩，休息4天也會觀察攤商的情況，如果很嚴重，就會請求市府快篩隊來支援，假如沒有很嚴重也會和市府回報，這個東西該做的就是做，而前幾天攤商沒來，就已經有消毒，各家攤商也會自行做好防疫。

黃珊珊說，這兩天有聽到這個消息，但並未確認，已請衛生局稽查，確認是否有個案或是攤商居住在其他縣市沒有報回來。