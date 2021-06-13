東吳大學1住宿生染疫 74人PCR結果出爐 12:382021/06/13 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 東吳大學北投泉思學舍一名男性住宿生確診，北市衛生局12日派出防疫公車，將72位男住宿生、清潔工2人共74人。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 東吳大學北投泉思學舍一名男性住宿生確診，北市衛生局12日派出防疫公車，將72位男住宿生、清潔工2人共74人，接送至萬華剝皮寮快篩，全數快篩陰性；而74人的PCR也在14日出爐，全數陰性。 東吳大學學務長李坤璋12日表示，由於該宿舍男女生分樓居住，樓層間無法互通，快篩針對男住宿生；快篩完畢後，會原車回到宿舍居家隔離，而專車內的防疫措施都有落實，回到宿舍後，也會依照嚴重等級，分紅區、黃區與藍區進行居家隔離，要求學生待在房間內戴上口罩。 東森購物1員工PCR陽性確診 中和總部連夜清消 開放居家快篩生技業準備好了 #新冠肺炎 #台灣 #東吳大學 #74 #住宿生 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 花蓮水泥工班工頭女兒確診 相關親友已11人染疫 16:082021/06/13 生活 返鄉篩檢第3天 累積響應人數僅約2成 13:482021/06/13 生活 有條件專案進口 500萬劑BNT疫苗來台 拚解套 04:102021/06/13 財經要聞 在家待業2個月沒出門竟確診 醫師點出一關鍵 16:012021/06/13 生活 東吳宿舍1男確診 74人快篩全陰 04:102021/06/13 焦點要聞 飛美國打疫苗17天4.7萬 網一看方案：很划算 16:112021/06/13 生活 北市快篩陽性率創新低 柯文哲：出動游擊隊處理潛伏感染源 16:282021/06/13 生活 病毒攻破嘉玲防線 高雄男陰轉陽 04:102021/06/13 地方新聞 藥局買得到 居家快篩1周後上路 04:102021/06/13 焦點要聞 醫護疑因壓力大輕生 國民黨團嘆：疫情指揮中心完全失能 10:242021/06/13 政治 好險！端午連假第二天 南科移工快篩1人陽性PCR轉陰 14:092021/06/13 生活 生活熱門新聞 桃園今增16確診 4件家庭群聚 足跡包含公園、藥妝店、市場 - 生活 梅雨後全台水庫最新數據曝光「一片藍」超爽 唯這2水庫超悲情 - 生活 柯文哲探班陳佩琪 「大家都辛苦 妳該上去也要上去」 - 生活 在家待業2個月沒出門竟確診 醫師點出一關鍵 - 生活 彰化公布確診者最新足跡 這家全聯被逛了好幾天 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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