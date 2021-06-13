東吳大學北投泉思學舍一名男性住宿生確診，北市衛生局12日派出防疫公車，將72位男住宿生、清潔工2人共74人，接送至萬華剝皮寮快篩，全數快篩陰性；而74人的PCR也在14日出爐，全數陰性。

東吳大學學務長李坤璋12日表示，由於該宿舍男女生分樓居住，樓層間無法互通，快篩針對男住宿生；快篩完畢後，會原車回到宿舍居家隔離，而專車內的防疫措施都有落實，回到宿舍後，也會依照嚴重等級，分紅區、黃區與藍區進行居家隔離，要求學生待在房間內戴上口罩。