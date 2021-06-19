李培禎在集中檢疫所期間，規定自己每天運動30分鐘。 （摘自臉書）

主持人李培禎日前確診新冠肺炎，進入集中檢疫所隔離，10天後靠免疫力打敗病毒，今（19）日出關返家，進行7天的居家隔離。她在臉書拍影片分享在檢疫所的生活，表示很多人建議她把這段時間當「享受」，她笑稱：「這期間真的飯來張口是很輕鬆，而且得到好多的疼愛跟溫暖。」

由於她無症狀確診，所以沒接受什麼治療，表示每天吃好、睡好，並喝大量的水跟補充維他命，還會規定自己每天運動30分鐘以上，以提升免疫力，護理人員發給她的溫度計和血氧機，每天要測量3次並回報數值。

李培禎每日作息規律，固定跟老公視訊以外，還天天錄一則故事給小孩聽，意外受到他們班上同學歡迎。不過，她還得進行7天的居家隔離才能算完全解除警報，她表示因為在疫情期間就有透過新聞教育小孩子，兩個兒子都很清楚這就像感冒一樣不要接觸， 所以儘管她已回家隔離，小孩都能理解還不能夠和媽媽抱抱。

當初李培禎為了飛加拿大探親，而做PCR篩檢才發現確診，她表示目前還沒去想是否再飛加拿大，要等到完全出關再考慮這件事。