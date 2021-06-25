疫情襲來，不光需留心自己染疫，若同住者不幸確診，也是大問題。插畫家「柏蓉柏蓉」因哥哥接觸確診者，造就全家人共同摸索出等待檢疫結果、確診、隔離等不同過程的防疫措施，她也以此為題材繪製為圖文日記，幫助需要相同資訊的讀者。

柏蓉柏蓉長期以圖文日記分享自身生活。她於臉書透露，沒想到再提畫筆竟然是這種內容，但實在太擔心周遭的親朋好友也不幸感染生病，才決定將因家人染疫的心路歷程畫成懶人包跟眾人分享，「希望大家這輩子最好不需要用到這些資訊。」並祈禱大眾保持平安。

5月中旬，台灣本土疫情嚴峻，柏蓉柏蓉的哥哥因工作接觸確診者，便緊急打包工作回家。得知家人恐有染疫風險，其他同住者也立刻請假回家，居家自主健康管理，並與哥哥嚴格保持距離。過了幾天，哥哥陸續出現發燒、腹瀉、痠痛等症狀，依靠撥打119、1922或衛生局電話，依指示就醫後確定確診。

若家人確診且暫時須在家隔離，柏蓉柏蓉提醒，須立刻劃分家中的活動區域，如不能與確診者共用房間及浴室，同住者也不得外出。同住者每日工作包含料理3餐、隨時掌握症狀及耐心等待衛生單位指令，必備消耗品有食物、口罩、手套、噴瓶、洗手乳、漂白水及酒精外，也要為確診者準備專用的餐具杯盤。所有從確診者房內拿出的物品，都需徹底消毒。

等到已有資源可安排救護車載離確診者後，柏蓉柏蓉指出，確診者離開前自己要將房間開窗通風，房門緊閉至少3天後，同住者再入內徹底消毒，而同住者也須自此再自主隔離14天。柏蓉柏蓉表示，目前家人一切平安，她也於圖文中感謝每一位辛苦的醫護人員，「為了醫護，請大家堅守在家。」