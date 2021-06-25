2例由秘魯返台的境外移入個案，指揮中心證實基因定序是印度變異株。屏東確診個案關聯圖。（圖取自潘孟安FB）

屏東縣長潘孟安表示，針對枋山目前7例社區群聚案，昆陽實驗室正加速釐清基因定序，26日起將全面關閉營業場所3天。(摘自潘孟安FB)

傳播力更強、更可怕的Delta印度變異株襲擊全球各大洲，導致多國確診數再次回升。我國中央流行疫情指揮中心今（25日）證實屏東自秘魯返國後確診祖孫染上印度變種病毒，引起網上瘋狂討論。有網友揭露印度變異株1恐怖數據後直呼，「拜託屏東快4級封城」。

日前由秘魯返台的2例境外移入個案，指揮中心指揮官陳時中今證實，確診祖孫體內基因定序為Delta變異株。指揮中心表示，目前相關個案的基因定序正在比對中，宣布自27日起全面提升自巴西、印度，含本次新增英國、秘魯、以色列、印尼及孟加拉入境檢疫措施。

有網友揭露印度變異株1恐怖數據後直呼，「拜託屏東快4級封城」。(摘自PTT)

Delta病毒入侵台灣讓鄉民感到震撼，一位PTT網友便發文指出，印度變種病毒Delta r0值為6-8，英國變種病毒Alpha r0值為4-5，傳染力幾乎是英國的兩倍，他直呼，「不是開玩笑的，拜託屏東趕緊4級。」網友也紛紛表示，「建議屏東直接4級封城」、「屏東，快封起來吧」、「屏東直接四級到清零吧」。

2例Delta變種病毒讓屏東縣政府不敢大意，縣長潘孟安表示，針對枋山目前7例社區群聚案，昆陽實驗室正加速釐清基因定序。已在第一時間啟動坊山社區篩檢站，針對枋山鄉楓港、善餘2村民眾進行全村篩檢；另26日起將關閉超市、超商、餐飲業、傳統市場等營業場所3天，進行全面消毒，盼即時阻斷傳播鏈。