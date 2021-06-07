本土疫情升高，確診人數居高不下，且二天內死亡人數飆高至73人，京元電子（2449）、超豐（2441）移工上百人確診火燒到台積電（2330），引發市場恐慌，造成台股一早多殺多，一度摜殺至16,775點大跌372點，隨後疑似在政府基金點火下，買盤直湧，指數從近10點一路拉升至11點過後，只小跌40多點，不但收復17,000點整數關卡，也回升至17,100點。

台股儘管受到疫情諸多挑戰，但政策強力護盤台股跡象明顯，而台股雖偶會反應疫情緊張局勢，但整體來看，在美股多頭格局持續，市場資金充沛下，與疫情脫勾的情況明顯，早盤反應疫情告急，政府再度宣布第三級警戒延到6月28日下，再加上市場提前傳出確診人數可望明顯下滑，指數一路從最低點向上狂拉逾300點。

高端疫苗在主力大戶大舉退場下，拉出第六根跌停，今日跌停價為207.5元，從日前歷史高點417元如今已腰斬，近11點半時，成交量約接近1,600張；不過，隨著生技月即將登勢，配合近來防疫題材持續，生技股今天表現亮眼，上市生技類股指數約大漲1.6％。

至於電子股，雖然京元電子是疫情爆發中心，但由於股價已領先多數下跌，早盤股價大跌至逼近40元大關前，隨即於10點半過後拉升翻揚，台積電股價由早盤最低583元、大跌12元，隨即拉升至594元小跌1元，等於一檔台積電就拉了約百點。

(工商 )