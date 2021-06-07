疫情嚴峻，疫苗成為眼下最熱門的話題，日前基隆市長林右昌發表「疫苗之前，人人平等」的論述，不被外界買單，而台灣民眾黨昨天也在臉書發表意見提出，台灣要有足夠疫苗才能達到，疫苗之前人人平等的目標，對此，林傍晚在臉書發文表示，「感謝柯市長再次聽我的話」。

林右昌先前提及，「不論你是郭台銘，還是路邊的遊民，生命都是等價的」，疫苗之前人人平等，他晚間在臉書表示，有一些不曉得哪裡來的網軍在網路上不斷批判，但看到台灣民眾黨也在臉書上貼出「疫苗之前，人人平等」的貼文，很感謝民眾黨認同他的主張，「也感謝柯市長再次聽我的話」。

此外，林右昌再次提起，傳統市場分流採買的議題，他說，台北市疫情那麼嚴重，大家都知道柯文哲已經焦頭爛額，當火車站、捷運站、所有觀光景點、東區全部都淨空，民眾自律都不出門，卻看到傳統市場人山人海的畫面，實在很諷刺，沒有什麼道理三級警戒所有地方都淨空，也呼籲民眾減少外出，但傳統市場卻是這樣子，這是件很荒謬的事情，並質疑，這是哪門子的防疫？

林右昌說，如果避免群聚是一致性的標準，傳統市場就不能變成破口，這道理很簡單，柯文哲智商這麼高不可能不懂，因此，大家希望柯能把這個破口補起來，而不是口號，他指出，不止是基隆，很多縣市都已經這樣做，成效也不錯，而人力、物力最充沛的台北沒有做不到的道理，只是看柯要做不做而已。

為2022搶功？林右昌酸「終於肯聽我的話」 柯文哲專業分析回擊：政治不是喊口號

(中時 )