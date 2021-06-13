西屯區福瑞里長林添憶，今天至里內住戶投遞「施打疫苗通知單」，提醒住戶要攜帶通知單、身分證及健保卡雙證件、疫苗接種評估及意願書到永安國小注射。（台中市政府提供）

台中市昨日獲中央分配7萬劑疫苗，開放前六類人員施打，因疫苗數量不足，此次優先提供前五類及85歲以上長者施打。85歲以上長者施打疫苗時間為6月15日至17日；市府製發「施打疫苗通知單」，由里鄰系統投遞，長輩無須提出申請，收到通知單後再依單子上的時間與地點前往施打即可。

西屯區福瑞里長林添憶，13日至里內住戶投遞「施打疫苗通知單」，提醒住戶要攜帶通知單、身分證及健保卡雙證件、疫苗接種評估及意願書到永安國小注射。

林添憶指出，投遞通知單前會先逐一電話詢問是否有意願施打，福瑞里85歲以上有意願施打的長輩有30人，均已發送通知單；長輩們都很感謝盧市長的貼心通知且可就近施打。

86歲的住戶李林女士說，因為不認識字，對電腦預約也不熟悉，很感謝盧市長的貼心措施，也感謝里長專程前來投遞通知單，並提醒需要準備的事項，對於6月17日就可以注射到疫苗，感到很安心。

西屯區長陳寶雲表示，市府於全市設置64處疫苗快打站，其中，西屯區有5處，透過造冊由里鄰系統投遞施打疫苗通知單，通知85歲以上長輩就近至快打站施打；另外，針對行動不便的長輩造冊，交由衛生局快打部隊到府施打、服務到家。

台中市政府強調，85歲以上長輩施打疫苗時間為6月15日至17日，市府已完成各區造冊，各區陸續發送「施打疫苗通知單」，以「分里、分時段」原則分流接種，通知單上也會標示施打地點與時間，長輩無須另外提出申請或預約。