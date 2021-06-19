針對桃園79至80歲長輩施打的第二波高齡接種19日正式開始，為紓解人潮壓力，桃園增設接種站至28站，並分為上下午時段分別施打，但因為近日新聞影響不少長輩卻步接種，內壢國中接種站更是在第二時段僅19人接種疫苗，現場畫面空蕩蕩。

有鑑於第一波高齡接種人潮壅擠的狀況，桃園市增設接種站至28站，並改以上下午時段施打分散人流，沒想到近日接種新聞影響，竟意外導致接種站空蕩蕩的景象，內壢國中接種站更是在上午10點至12點出現僅僅施打19人的景象，據了解，中壢區各接種站截至19日12點整，施打率約為5成，不如以往。

協助接送接種的愛心計程車司機表示「今天到各鄉里去尋找有無需接種的長輩，結果根本找不到人。」並指出，因為近日新聞提到多件接種疫苗死亡案件，導致很多長輩對疫苗有很多的疑慮，甚至不願意來接受接種，更有司機直呼「光是我知道有接種資格卻不想打的長輩就有2位。」強調長輩相當擔心。