今（13）日下午，台北市長柯文哲在例行疫情記者會上，向市民說明預約疫苗流程，以及長者施打AZ疫苗的順序，還有可能出現的副作用等議題，可直播過程騷動不斷，先前捲入偷打疫苗事件的禾馨醫療營運長林思宏，頻頻刷留言怒嗆「聽你在放屁，都是我們基層跟你們衛生局的基層承辦在承擔你唬爛後的爛攤子！」引發各界譁然。

台北市長柯文哲遭禾馨醫療營運長林思宏隔空嗆聲「聽你在放屁」，引發各界譁然。（圖／翻攝台北市政府直播記者會）

據悉，北市府先前配發給「好心肝診所」與「禾馨診所」200瓶疫苗，許多人因此徹夜排隊搶打，外界獲知後憤怒不已，直指台北市搞疫苗黑箱作業。但這件事發展至今，禾馨醫師林思宏突然在台北市政府記者會直播裡，痛批柯文哲「聽你在放屁！」還提到基層和衛生局現在都在幫他收拾爛攤子，讓網友一片驚呆。

不僅如此，林思宏還在臉書指出「市府資訊不明，系統混亂，甩鍋診所自行聯絡預約的人」，按指偷打疫苗事件另有隱情，真相不是大家表面看到的那樣子。至於本月15日小懷寧兒科診所、民權婦幼診所為75歲以上長者接種照常進行，對此林思宏也強調「都是專診打COVID-19疫苗，請大家帶長輩來時多點耐心少點責難，我們都是無償幫忙，謝謝大家。」

事發後，林思宏的直播留言截圖也被鄉民轉發到PTT，大家因為不解林思宏的意思，紛紛直呼「要爆料直接講出來啊，不要用這種曖昧不明的話指控」、「坐等八卦，不要又給我裝沒事嘿」、「所以他唬爛了什麼」、「林醫師要罵就講完整啊，只丟一句話是怎樣」、「很想知道這些墨綠醫師指控的內幕」。

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