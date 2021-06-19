遭柯文哲爆關說特權疫苗 高嘉瑜火速還原「事發過程」澄清：這帽子扣得有點大

知名肝病診所「好心肝」日前被爆給政商界、媒體界高層打特權疫苗，經北市府政風處調查後指出，疫苗撥配過程中有中央級民代介入，台北市長柯文哲證實，這名中央級民代是立法委員高嘉瑜，而高嘉瑜則表示自己並未施壓。資深媒體人謝寒冰質疑，高嘉瑜經常上政論節目，會不知道那些人可以打疫苗嗎？他更痛批高嘉瑜企圖轉移焦點，是在鬼扯。

對於被北市府點名協助診所關說取得疫苗，高嘉瑜感到非常驚訝，畢竟很多醫院跟診所都有相同訴求，她只是協助轉達，拜託衛生局協助，完全沒有施壓，她哪有能力施壓誰，況且整件事她連壓都沒壓。

謝寒冰今(19日)在政論節目《國民大會》中表示，高嘉瑜滿好笑的，「關說就關說，關說誰告訴你犯法？你當民意代表，關說又怎樣？只要沒違法，關說就是關說，有什麼了不得？本來就是關說，你可以說搞不清楚這些順序，不知道有沒有違法，但你有關說的動作是事實，這沒什麼好腳狡辯」。

謝寒冰指出，和其他立法委員相比，高嘉瑜經常會在政論節目出沒，她會不知道第2類那些人可以打嗎？會不知道這一波誰可以打嗎？「我相信一定很清楚， 當然她可以推說，打了10分鐘，台北市衛生局就這樣，那沒問題」。

謝寒冰認為，高嘉瑜這個動作其實和綠委范雲一樣，只是她可能沒強烈建議，問題是後面她去扯，想轉移目標去扯好心肝，人家問你小禾馨，「觀眾朋友不曉得有沒有聽清楚，她說這好像搞得每個人隨便去要都要得到一樣」。

謝寒冰直言，搞了半天高嘉瑜真正在意的是，「原來不是只有我要得到，原來是每個人都要得到，高嘉瑜你是不是搞錯重點？人家現在的問題是，這是一個不當的分配，為什麼要幫人家關說，身為一個立委，你等於間接承認就是做了這件事情，至於有沒有違法，讓法律去決定」。

謝寒冰又補充，大家都跟高嘉瑜同台那麼久，當她每次開始傻笑的時候，就是在說謊的時候，她在東拉西扯時就會一直在那邊傻笑，「她剛就是在東拉西扯，在鬼扯而已」。