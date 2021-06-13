國民黨立委林為洲昨日表示將主動施打國產疫苗，希望民進黨跟進，綠委劉世芳、鄭運鵬、羅致政、許智傑等人今日表示，只要是疫情指揮中心認證的疫苗，都對疫情有幫助，這些作秀對疫情幫助不大。

鄭運鵬說，不論是國外還是國產疫苗，都是非常科學性，跟政治沒關係，國民黨近日拼命攻擊國產疫苗造成國人恐慌，林為洲要打國產疫苗，自己尊重，但為什麼林為洲要說「願意犧牲自己打國產疫苗」，到底哪一點犧牲？請林為洲說明，到底哪裡讓你委屈、不信任？請拿出科學證據，不要跟國民黨主席江啟臣一起做秀。

羅致政表示，藍營所為都是政治動作，哪類人要打哪種疫苗自可判斷。而總統副總統也已宣示願意打國產疫苗，相信民進黨的從政黨員，應該也會願意配合施打。

此外，近日特權打疫苗事件延燒，媒體人趙少康也被捲入但已自清沒有施打。江啟臣近日PO出露臂照聲援趙少康。鄭運鵬指出，相信江啟臣沒有打疫苗，但疫苗的事情不是江露個手臂就能證明什麼，希望國民黨能夠就對疫情有幫助的特別預算多多思考。

鄭運鵬說，也請國民黨不要號召車隊繞行總統府，找這些作秀的機會。羅致政也希望，國民黨不要扯後腿，許智傑說，打疫苗不是卡介苗，打完不會有疤痕，江露手臂的動作沒什麼必要，不如幫新北市長侯友宜想想怎麼打疫苗才有效率。