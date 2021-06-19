全國村里長聯誼總會19日發出給蔡英文總統的公開信，稱鄰長、志工是施政最前線的重要推手，呼籲納入疫苗優先施打對象。(蔡依珍攝)

全國村里長聯誼總會19日發出給蔡英文總統的公開信，稱鄰長、志工是施政最前線的重要推手，也是最不被中央重視的一群「傻瓜」，但中央一道命令就會拚盡全力落實，像是高齡接種挨家挨戶發通知單、市場人流管制全體動員路口引導分流等，都是不支薪默默服務，政府更有義務和責任要保護他們，大聲疾呼將鄰長志工納入疫苗優先施打對象，不要讓社區出現遺憾。

身兼桃園市桃園區汴洲里長的全國村里長聯誼總會總會長楊鑫坤，發出「給蔡英文總統的第二封公開信」，呼籲蔡總統將鄰長、社區發展協會理監事、巡守隊、關懷據點、環保、義警、消等各類志工及各社區清潔、保全人員，列入優先接種疫苗對象，強調守護村里社區的志工、鄰長，是落實政府基層政策的最前線重要推手，但也是最不被中央重視的一群傻瓜，即便如此仍配合防疫，在第一線打拼。

楊鑫坤舉例，像是推動75歲以上長輩接種疫苗，中央一道命令、地方政府就要落實執行，公所和里站是團隊趕工做好疫苗接種通知單，全靠基層的村里長偕同鄰長團隊，以最快的速度挨家挨戶發送給長輩，強調服務的對象年長，絕非一張通知單就能搞定，還得溫馨提醒接種須知和政府提供的貼心政策，施政才能順暢、快速展開。

楊鑫坤還說，像是公有市場人流管制等工作，也是動員地方守望相助隊、義警消等志工幫忙交通指揮、引導、分流等，關懷據點志工也沒因疫情停下，在更困難的條件下執行工作，像是電話問安、在兼顧防疫安全距離考量下，訪視獨居長者、進行送餐等，清潔及保全人員也在社區在第一線跟居民面對面最直接接觸。

楊鑫坤感嘆，村里辦公處及基層的點、線、面，並非「上位者」所能想像或看得見，強調這些人都是不支薪的長期「志工」，中央政府更有義務跟責任保護，呼籲將平時和疫情當前默默在社會各角落付出的各類志工和鄰長納入優先施打的對象，「以免讓疫情在地方社區出現遺憾的破口！」