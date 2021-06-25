宜蘭今(25)日新增1例新冠肺炎確診個案，縣長林姿妙另宣布，經中央同意後，宜蘭縣的鄰長及殯葬業（搬運遺體人員）將安排在29、30日（下週二、三）施打疫苗，至於疫苗殘劑的處理方面，各衛生所將從今天下午4點開始開放民眾電話預約，每所以150名為限，至於醫療機構的疫苗殘劑，則會保留給醫護人員的同住家屬，並由醫療機構自行安排。

宜蘭縣25日新增的確診個案（案14498）是一名60多歲男性，他是日前公布案12507的丈夫，當案12507號確診時，案14498就被匡列為居家隔離對象，不料在解除居家隔離前再次篩檢時，結果呈現陽性，CT值為24，所幸有嚴守居家隔離規定，因此沒有足跡。

縣長林姿妙表示，考慮到鄰長及殯葬業（搬運遺體人員）屬於實際執行防疫工作人員，經縣府向中央爭取列為第二類公費施打人員並獲得中央同意列入後，縣府將安排在6月29、30日，協助為殯葬業人員及鄰長施打疫苗，每個人的施打時間將由民政系統安排及通知。

針對縣內果菜批發市場、肉品市場及漁市場的工作人員執行快篩及核酸篩檢的進度上，縣府已排定26日中午12時前往南方澳漁港、6月28日上午9時至烏石港、6月29日中午12時30分至肉品市場展開篩檢作業，至於果菜批發市場因人數較多，目前還在進行場勘安排中。

另外，有關殘劑的分配問題，縣府衛生局表示，由於是殘劑，每天的疫苗殘劑量非常少，將從25日下午四點開始，開放各衛生所讓民眾電話預約，但每所以150名為限，至於醫療機構施打的疫苗殘劑，則將保留給醫護人員同住家屬，並由各醫療機構自行安排。