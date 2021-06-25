日本政府宣布，預計7月將再提供台灣100萬劑AZ疫苗。蔡英文總統再次感謝日本政府、日本人民的相助；強調，台灣與日本的堅實友誼，不會因為流言蜚語而動搖。並指民主夥伴願意協助台灣，提供「民主疫苗」，每一份支持台灣的力量，讓更多台灣人堅定相信，民主制度可以克服疫情挑戰。

總統今在臉書指出，去年年初，當台灣決定要贈送口罩給需要幫助的國家時，也有很多民眾主動響應，透過健保APP，捐出自己沒有領的口罩，希望能為遏止全球疫情擴散，盡一份心力。

總統說，相信當初大家單純想幫助其他國家的心情，跟今天日本與其他國家幫助台灣的心意是一樣的。這是人性最珍貴的地方。

總統說，現在，在全球疫苗供應不穩定的狀況下，包括日本、美國、立陶宛，民主國家的朋友，基於共同價值、互助互惠，為台灣帶來及時雨。

總統說，積極走向世界，在有能力時幫助別人，對於別人的幫助也心存感謝。有來有往，不卑不亢，這才是一個國家應該有的態度。

總統說，要拜託大家，隨著疫苗持續增加，更要努力提升施打率。指揮中心持續滾動檢討疫苗施打規劃，就是希望讓更多人可以趕快打到疫苗。

總統表示，政府也持續精進紓困4.0的措施，希望幫大家減輕負擔。政府會努力幫大家解決更多問題。她說，三級警戒延長的這段時間，她知道大家都很辛苦，要跟大家說聲不好意思，但是為了守護全民的健康，還是要拜託大家一起堅持下去。疫苗打得越快，台灣社會整體免疫力提升越多，恢復正常生活的那一天就可以越快到來。