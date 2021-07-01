民進黨立委蔡易餘3月底遭總統蔡英文下令減肥，必須在三個月內減重到100公斤以下，否則「開除黨籍」，如今三個月期限已到，宅神朱學恒好奇，民進黨會不會出現史上第一個因減肥失敗被開除黨籍的人呢？蔡易餘則秀出自己這段時間的體重變化。

蔡易餘被總統下令減肥後一個月，已從109公斤減至104公斤，當時他有信心，在期限內達成蔡總統的期許，並在廣播節目上分享減重經驗與秘訣，除了不停快走外，還請益健身教練，且還去買了氣泡水機器，因為喝了氣泡水後，感覺就不會想吃東西。

從3月底至今，三個月期限已到，朱學恒昨（30）日在臉書表示，「聽說今天最後一天，民進黨會不會出現史上第一個因為減肥失敗被開除黨籍的人呢？」

隨後，蔡易餘則在臉書貼出自己體重變化的紀錄，並寫下「聽說大家都不看好」。不過從4月底104公斤、5月100公斤，到了6月他已成功減重到100公斤以下，來到97公斤左右，雖然App截圖仍顯示「極度肥胖」，但還是可以看見蔡易餘一路以來的努力成果。

蔡易餘分享減重成果。（圖／摘自蔡易餘臉書）

民進黨立委高嘉瑜在下方留言表示，「防疫期間還能瘦身真是很大的挑戰」，另有人指出，「你整整瘦了大概是一個滿周歲寶寶該有的重量」「恭喜破百， 繼續努力加油」，也有網友分享，主要是飲食控制，「減雙醣多喝水」。