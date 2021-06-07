本土疫苗爭議持續延燒，高端連吃6根跌停，但不具名的政府高層仍不斷透過特定記者放話，鑲金包銀高端疫苗，實在令人齒冷。

其實，要不是民進黨護航得太過露骨，甚至將上市日期框定，又頻卡國際疫苗，本來沒人反對疫苗國產，但施加多大作用力，反作用力就多大。現在不具名高層的「耳語」，已然壓不住散戶們的哀號聲。

高端疫苗與美國莫德納疫苗是「孿生兄弟」？這種話術真無恥，「孿生」意指相似度極高，「系出同門」就是孿生嗎？你跟你弟弟來自同一個子宮，就是孿生嗎？蔡英文與馬英九也是「系出同門」，但這兩位「相似度極高」嗎？

唉 ～ 說謊都這麼粗糙，難怪愈描愈黑。

明明白白，莫德納使用的疫苗種類是mRNA，高端使用的是重組棘蛋白。兩造的技術平台，專利，與儲存條件皆不同，還有所謂感染醫學專家要跳出來「硬蹭」，說兩者使用的是同一種「蛋白」。請問這位「磚家」，我跟蔡英文同是肉做的，為何她貴為總統，我是吃土小民？

以結果論，莫德納早已開始全球施打，高端連二期都還沒過，可見「同門師兄弟」的功力差很遠不是嗎？所以別再蹭莫德納，愈蹭愈丟臉。

至於高端疫苗到底是不是美國「暗中」提供技術，與台灣進行「國安層級」的防疫合作？

投資散戶請注意，當有人搬出「國安」與「暗中」的說法時，就代表「資訊不可能透明」。如果你像謝金河一樣，對生技股「資訊不對稱的胡亂炒作，一直都深惡痛絕」，可千萬要注意政府高層放出的這「國安遮布」，別妄想資訊透明方便你下注。

將自製疫苗視為「戰略物資」，不是不可以，但我們問的是：如果失敗，誰是最大受害者？

在網路上有一種特別顯眼的說法，就是將「疫苗國產」與「潛艦國造」劃上等號。雖然明知國產疫苗不符合經濟效益，但為了國家戰略所需，賠本也要搞。

請問你們這些裝逼的網民，「潛艦國造」有進入股市集資嗎？沒有，就算失敗了，也是國家損失，全體納稅人間接繳了學費而已。但若國產疫苗失敗了，會造成誰的直接損失？對！按股市常例，被坑殺的主要就是散戶。

買了高端股票而慘賠的散戶們，現在你知道風險水位了嗎？

高端就是2014年造成生技股災的基亞「孿生企業」，高端，你怎麼好意思出來玩？

論自製疫苗的高風險，要看生技股的基本面。要看基本面，起碼要略讀一下經濟部的「2020年生技產業白皮書」，這可是一部資料詳實的大作(不是諷刺)。限於篇幅，這裡做點極簡的說明。

生技產業包含醫療器材，應用生技，製藥，與健康福祉四大類。其中的製藥類，是產值最小，歷年成長幅度也最小的產業，在2019年生技產業5597億元總營收中，僅佔15.27%，855億。

製藥類在股市裡又分為「一般製藥」與「新藥開發」，散戶應知疫苗屬於「新藥股」。

圖表來源：「2020年生技產業白皮書」（作者提供）

根據「2020年生技產業白皮書」之表4-38，《2019年我國上市櫃生技公司業別統計》，新藥開發的營業額不到一般製藥的6%，市值卻是82.6%，研發費用更是超過2倍，淨利則是「負124億」。由此可見新藥尚是虧大本的生意，還讓整體製藥業呈現虧損，拖累了一般製藥的成績。

所以資深散戶理應知曉新藥股為何屬高風險股，因為沒有本益比可參考，只能閉著眼睛，抱著「本夢比」下注。本夢比，就是有心人士不斷拋出混淆視聽的蜜糖話術，引誘你掏錢，並美其名為「獨角獸企業」。資淺散戶也應該要知道，這「孿生」概念的背後是多大的黑坑了。

政府扶植「生技股」已經超過20年，蔡英文為何敢於高呼「目標產值破兆」？合理推測，看得就是新冠疫情下，國產疫苗產值「可能的」爆發性成長。

公允地說，生技產業的其他類別都很有前景，唯獨新藥產業，未知數很多。一般人也不必太專業，自己問自己，你比較相信外國進口藥品，還是國產藥品？醫師若推薦非健保藥品，是進口藥品還是本土藥品？答案很清楚，本土藥品的信任度始終沒有建立起來，就是台灣新藥產業最大的問題，因此必須想辦法外銷。

以外銷為主要戰略的產業，粗分就兩種，自製品牌與代工。以電子業為例，台灣靠的是代工在全球取得成績，台積電，鴻海都是國際代工大廠，護國神山就是靠代工護國，而非「品牌」。因此台灣生技產業最佳的發展路徑，就是代工，而非自製品牌。

這便是為何南韓在疫苗戰略上主推代工，自製只是輔助作用，畢竟，唯有代工能快速獲利，再靠獲利逐漸形成產業鏈。台灣商界人才濟濟，會不懂這道理嗎？就是懂，郭台銘才會投資台康生技，目的就是想將在電子代工產業鏈上的成功經營模式，套用在生技業上。

這種模式叫做CDMO模式(Contract Development and Manufacturing Organization，委託研發與代工生產)，主張CDMO的可不只郭台銘，而幾乎是整個生技業界的共識。連扁朝的衛生署長涂醒哲(現任生技中心董座)，都大聲支持COMO。你看，只要不涉政治，涂醒哲這類專家就會說人話了。說台灣被政治耽誤，一點都沒錯。

陳時中曾表示，本來疫苗代工有在談判，但功敗垂成。南韓成功了喔，時中千歲！這是不是清楚說明，台美關係根本就沒那麼好，真是緊密戰略夥伴的話，美國會將代工大餅給台灣，而不是將禮物送給南韓。

自製疫苗是CDMO嗎？不是，是搞台灣從來不擅長的「品牌」，那為何蔡英文要壓重注賭國運？還要人民將手臂讓出來給本土疫苗？從上面的圖表看研發經費與淨利做比較，研發費用裡有多少政府補助？結果淨利是什麼表現？答案還不夠清楚嗎？內情經得起深入追究嗎？

不能追究，因為這是國安問題。

我都不好意思說，有「宇昌案」在前，蔡英文怎麼好意思這樣玩國產疫苗？低調慢慢發展國產疫苗也就算了，還高調壓了上市日期。如果只皇上一句話，高端就能如期成功，那才恐怖，因為這可能意味著，就算失敗，蜜糖話術也會謊稱是成功，否則皇上的面子往哪兒擺？

這麼看的話，你問國產疫苗會不會成功？當然會，因為「成功的定義」在民進黨手裡，而此黨的字典裡沒有「失敗」二字。反正，屆時如果民眾打疫苗出了事，製作一下哏圖，轉移一下焦點，炮打一下中共，離間一下藍營，無視一下柯黨，頭過，身也就過了。

只是，最後大事化小，繼續詐騙的是民進黨，傾家蕩產的則是吃了滿肚蜜糖的散戶，與注射了問題疫苗的人民。

可憐哪，這個詐騙島。（作者為自由撰稿人）

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