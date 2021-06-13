中央配發給各縣市的疫苗數量議題持續延燒，台北市長柯文哲13日在防疫記者會上被問到，是否認為中央配發疫苗有大小眼？對此，台北市副市長黃珊珊提到，6月11日下午4點衛生局收到中央通知分發的數量為5.8萬劑以及1.2萬劑為中央列管，而中央就要求我們5點回覆擬配送地點和數量，這任何人都不可能做到。

黃珊珊說，11日早上中央和全台各縣市地方政府開視訊會議，大家都在詢問15日疫苗的配發數量，當時中央說法是開放一至三類人員，加上長照機構的人，以及75歲以上老人，大約2成多的數量配發，先以60多萬劑配發，當時沒確定告訴每個縣市所分配數量，直到下午4點02分，北市衛生局才收到Email得知數量。

黃珊珊指出，但中央此封郵件中，就要求北市府在下午5點，1小時內要提交數量分配內容，但總數沒告訴我們，要如何告訴你怎麼分配，我想任何人都不可能在1個小時內做到。

黃珊珊說，因為不知道總數，北市已把75歲以上的老人統計好，就看中央配發數量和開放的年齡層，不是要找中央麻煩，是沒有數量，沒辦法知道要分配給那些單位。

台北市政府發言人陳智菡指出，中央預估台北市疫苗需求數目8萬5532人，扣掉莫德納，要給6萬8832劑，實際配發只有5萬8千劑，台北市疫苗不足有1萬多劑，指揮中心恐怕要說明，高雄中央預估為8萬2千多劑，但實際配發8萬3千多劑，雖然表定給台北市7萬劑，但有1.2萬劑是不能用的，要給中央人員施打。

陳智菡痛批，台北市問了好幾個星期，都沒辦法得到資訊，只能概算做因應，很多不只是高雄市辛苦，台北市同仁也很辛苦，忙到凌晨連假日也沒有休息，如果資訊能夠公開也不用做太多虛工，大家都是台灣人是否要這樣保密防諜，相信大家心中都有一把尺。