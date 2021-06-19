針對台中市長盧秀燕開放鄰長今明施打疫苗，國民黨主席江啟臣認為縣市首長是各地指揮官，應該要有一些務實考量的權限。（陳淑娥攝）

針對台中市長盧秀燕開放鄰長今明施打疫苗，國民黨主席江啟臣認為縣市首長是各地指揮官，應該要有一些務實考量的權限。（陳淑娥攝）

台中市長盧秀燕昨天宣布全市1萬3千名鄰長今明兩天接種疫苗，卻傳出遭中央發公文「打槍」。國民黨主席江啟臣19日表示，中央疫情流行指揮中心列出不同類別施打順序，地方各縣市在這個大原則下，因各地狀況不一，各縣市首長是各地指揮官，應該要有一些務實考量的權限。

國民黨主席江啟臣19日前往東勢區致贈防疫物資予大台中診所協會，針對市長盧秀燕宣布開放1萬3千名鄰長施打疫苗，他受訪時指出，疫苗的施打，中央疫情流行指揮中心列出不同類別施打順序，但最重要還是因為疫苗不夠，所以才會產生相互排擠或爭先恐後現象。

江啟臣指出，地方各縣市在這個大原則下，各地應該狀況不一，縣市長應該要有一些務實考量權限，鄰長是不是各地都一樣，也不見得，他覺得可以讓各縣市長去做考量，因為縣市長也是地方防疫指揮官。

江啟臣說，縣市長可以就他手中疫苗，針對防疫上需求，比如說鄰長在不同鄰里，狀況也不一樣，有些大的里上萬人，鄰長也等於在做前線服務、防疫工作，包括像送通知單等，大部分都是委託鄰長做，某種程度上也暴露在風險中。

江啟臣表示，他認為中央指揮中心應該讓地方指揮中心指揮官，做一個權限上的判斷、做一個務實的考量；最重要的是，在疫苗有限狀況下，能達到一個保護這些在防疫過程中，要投入防疫工作或者協助的人。