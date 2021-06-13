本土疫情延燒，總統蔡英文表示、從中央到地方、政府到民間，會不斷調整出最適合的戰鬥隊形，確保台灣不會被病毒打敗；此說法也引來外界議論。媒體人吳子嘉認為，衛福部長陳時中一定會下台，他甚至預測時間就在9月中。

美麗島電子報董事長13日在政論節目《新聞大白話》指出，衛福部長陳時中一定要下台，這是一個定案的事情，因為台灣疫情已經傷亡那麼慘重，陳時中算是已經「掛掉」了。民進黨的邏輯大家可能搞不清楚，陳時中要不要下台，不光是總統蔡英文和行政院長蘇貞昌的決定，民進黨立院黨團也很重要，黨團現在全面性對陳時中非常反感，陳時中幹不下去了。因此他預測，在下個會期開議前，也就是9月中，陳時中一定會下台，除非突然間有一些上帝恩賜的禮物。

吳子嘉分析認為，陳時中下台後，不是前副總統陳建仁來接，陳建仁若要當，應是當行政院長，因全國官員中唯二跑到第一線挺高端疫苗的，就是陳建仁和蔡總統，是打算幹到底。陳時中對高端疫苗的態度則是曖昧的，陳時中說解盲後對病毒不一定有防護力，算是扯後腿，加上這兩天他除了把嬌生疫苗通過緊急使用授權(EUA)、BNT疫苗則「有條件通過」，此作法感覺和蔡總統有點步調不一。

吳子嘉還指出，蘇貞昌超級愛當行政院長，只要出現任何的假想敵，就會出手，3個被外界討論的閣揆可能人選：前副總統陳建仁、前衛生署長涂醒哲、前國策顧問吳榮義，恐會被蘇貞昌打掛。