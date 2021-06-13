端午節連假，正逢台灣疫情三級警戒，高速公路實施高強度匝道儀控管制，反倒讓多處交流道出現嚴重回堵，通勤和物流運輸的用路人1小時才能上國道，民怨炸鍋。「宅神」朱學恒直言，民進黨很令人憤怒的事，就是它其實完全不想負責任。

宅神13日在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》直播節目中表示，他覺得民進黨很令人憤怒的事，就是其實它完全不想負責任。他認為，總統可以下緊急命令、總統也可以戒嚴，總統甚至可以封閉國道，或者可以要求端午節不准放假，把假延到中秋節，這些都可以做，但他們卻不要，就是要裝好人，讓底下的側翼和民眾彼此互鬥，真的是非常噁心的一件事。

朱學恒認為，民進黨想要執行一個政策，沒走強制，卻要它底下的人民自己組成自衛隊、義勇軍，去彼此互砍，這到底在幹嘛？是不是混帳？民進黨若要禁止跨縣市移動，就下令說一律不准給走，台北不准到新北去工作、新北也不准到台北來工作，都不准，結果卻講不出口。然後說要讓我們走交流道非常不順，這到底在想什麼？要嘛！就下令通通封鎖，有民怨之後，就自己扛。

朱學恒指出，真的要當一個總統，欲戴其冠，必承其重，哪有人戴了皇冠之後說，就讓民兵們彼此互動，政府怎能用這種方式治理國家。