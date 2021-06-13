本土疫情延燒，總統蔡英文表示，將不斷調整最適合的戰鬥隊形，確保台灣不會被病毒打敗；中央疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中是否會被撤換，引發揣測。資深媒體人黃暐瀚則預測，前副總統陳建仁非常有可能接行政院長兼指揮中心指揮官。

黃暐瀚13日在《新聞大白話》節目中表示，蔡英文要調整所謂的戰鬥防疫，民進黨前立委郭正亮曾講過，陳建仁會扮演一個角色，指陳建仁會不會跑去當疫情指揮中心的召集人或是顧問，不過，馬上被總統府否認。

黃暐瀚接著表示，現在總統又出來講要改換戰鬥隊形，陳建仁非常有可能變成行政院長。因為陳建仁基本上就是一個無害的前副手，如果不是因為賴清德在上一次總統大選前挑戰蔡英文，蔡英文不得不安撫賴清德和他的支持者，她不會讓陳建仁跑出來講不接受續任。

黃暐瀚指出，蔡總統對陳建仁的信任度遠遠高過賴清德；而陳建仁之所以能夠被蔡總統這麼信任，就是因為他「無害」，政治上，他沒企圖心，因為陳建仁不會選2024。

黃暐瀚指出，民眾對總統不滿，所以要找一個新的人出來，因為民眾對陳時中的不滿度越來越高，所以會換；非常有可能直接換陳建仁當行政院長，然後由院長來當指揮官。如果陳建仁真的當行政院長，他會是一個可以一直做到2024的行政院長；桃園市長鄭文燦接行政院長的夢，也就會暫時消下，況且3+11及諾富特事件，他也受了重傷。總之，陳建仁並不是蔡英文2024的接班人，蔡英文應該還是比較屬意鄭文燦。