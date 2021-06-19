資深媒體人黃暐瀚。(圖／資料照)

國內本土疫情延燒，疫苗數量成關注焦點，永齡基金會預計捐贈500萬劑BNT疫苗，但先前進度不順，外界質疑中央卡郭。昨(18日)政院宣布授權台積電及鴻海代表政府洽購各500萬劑BNT疫苗。其實媒體人黃暐瀚17日曾在臉書針對採購疫苗狀況評論，並說「如果出面買BNT的不是郭台銘？而是辜寬敏？是張忠謀？狀況可能會變成什麼樣？」而昨天台積電捐疫苗消息曝光後，有網友就在黃的貼文留言表示「暐瀚未來多一個技能了，鐵口神算」。

關於民間採購疫苗一事，黃暐瀚17日晚間曾在臉書寫下，台灣，窮得只剩政治？記得有本書叫做「窮得只剩下錢」，書中引人省思，除了錢，人生還有什麼，值得追尋？同樣的，台灣人對政治熱情，過去這些年來，我們用民主選舉的方式，決定我們的生活，這是台灣的驕傲，但除了政治，是不是還有其他的東西？他拋出幾項問題要大家一起想想，其中一項為「如果出面買BNT的不是郭台銘？而是辜寬敏？是張忠謀？狀況可能會變成什麼樣？」

結果，行政院於18日中午開記者會，主動宣布台積電願無條件捐贈500萬劑BNT疫苗給政府，將授權台積電跟鴻海直接與原廠或代理商洽談。蔡英文總統更火速於下午在總統府接見台積電董事長劉德音和郭台銘。

台積電捐疫苗的舉動，也讓買疫苗案有了新的關注，黃暐瀚18日下午也在自己17日po的貼文下，留言表示，「昨天才剛召喚張忠謀，今天台積電就『橫空出世』了」，瞬間引發網友熱議。不少人都說「哇早上看完暐瀚哥影片下午立刻驗證預言，請收下小弟膝蓋」、「先知暐瀚哥」、「暐瀚哥，真的是橫空出世，從來沒聽說台積電要捐」。