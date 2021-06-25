日本外務大臣茂木敏充今天表示，決定在7月中旬前追加提供100萬劑AZ疫苗給台灣，中廣董事長趙少康對此表示，老是靠國外捐贈疫苗也不是辦法，目前其他受捐贈疫苗的國家都是貧窮的，但台灣是有錢的，所以如果他是蔡英文，對目前狀況會很不好意思，第一優先還是要以自己採購疫苗為主才對。

被問到日本將再捐贈AZ疫苗給台灣，趙少康上午在線上記者會表示，感謝日本援助，不過，台灣現在施打率僅6、7％，和集體免疫要達到7成相比還差很多，所以疫苗要愈多愈好，但老是靠外國捐贈也不是辦法，採購疫苗是政府責任。

趙少康說，台灣有5400億美金外匯存底，並不是沒錢，因此第一優先是自己買，第二是仰賴國內捐贈，比如鴻海創辦人郭台銘、台積電甚至是慈濟、佛光會都有能力捐贈疫苗，民間力量也是國力的延伸，如果真的不行，那才是以外國捐贈為主。

他指出，其他受捐贈疫苗的國家都是貧窮的，台灣相比起來，國力是最強的，如今還要去接受人家的捐贈，難道都不會不好意思？如果他是蔡英文就會很不好意思。

他強調，當然其他國家雪中送炭我們都心存感謝，但他不懂的是，蔡政府既然授權郭台銘和台積電採購疫苗，對於慈濟欲循相同模式，為何就開始擋了？且慈濟已表明跟BNT德國原廠有初步接觸，顯然是有所本，他推測，若政府給慈濟授權書，慈濟搞不好是三家中第一個拿到BNT疫苗的單位。