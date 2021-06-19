台灣一名50多歲男子近期前往澳門，被檢出印度變異株（Delta）一事，國民黨籍新北市議員陳偉杰質疑，Delta病毒來勢洶洶 我國入境政策難道還不調整嗎？

陳偉杰今（19）日在臉書指出，近日一位熱情的鄉親以自身經驗反應，現台灣的入境防疫措施比起加拿大卻落差甚大，似乎並未做到滴水不漏，也不如加拿大嚴謹。陳偉杰也比較加拿大與台灣的做法：

一、台灣入境只需要持三天內PCR陰性證明即可，我國政府並不會對入境旅客在現場進行快篩，只有針對有症狀的旅客安排採檢。但加拿大政府除了規定必須要持72小時之內的核酸檢測陰性報告才能上機，落地抵達機場的時候，即有人員協助快篩，並給予一個家庭快篩包。

二、然後必須搭乘計程車去防疫旅館住四天三夜。加國政府會用email通知在機場的快篩結果，若報告是陰性就可以離開防疫旅館回到家裡繼續居家檢疫。

三、加國居家檢疫總共十四天，居家檢疫第八天的時候必須開啟視訊，跟指定的護理師進行視訊，然後要看著鏡頭對著護理師自行做快篩。

四、期滿十四天，加國政府會再次告知居家檢疫第八天的快篩結果，如果是陰性才可以出門。

陳偉杰呼籲，「它山之石可以為錯」，加國的防疫嚴謹，說明了其現階段防疫有成的原因，而此次台灣的防疫破口華航的3+11，不正是便宜行事的後果嗎？目前正是台灣防疫的重要關頭，政府更應勿枉勿縱不是嗎？