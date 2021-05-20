夯綜藝《大學生了沒》班底出身的女星陳艾琳(琳琳)，曾與前「MP魔幻力量」鼓手阿翔有過一段婚姻，因男方出軌離婚後，她與台大高材生Alex(顏庭笙)再婚，並生下一女，婚後陳艾琳減少幕前工作，開了花藝店，也努力發展社群，近來更積極經營YouTube頻道，分享生活點滴，最新影片中，她請來貴客入鏡，竟是自己的婆婆，婆婆顏質之高，讓人相當驚艷。

在陳艾琳YT頻道最新影片中，她邀請Alex母親、也就是自己的婆婆吃飯，且是婆媳單獨出門，好好聊聊內心話，聊天過程中，陳艾琳提到婆婆去年12月搬出家裡，如今沒跟他們一家三口一起住，笑稱：「妳搬出去我才發現，家事也太多了吧！」，還自首沒婆婆在家的這4個月來，沙發上的抱枕她只洗過一次，婆婆聽了一派冷靜，幫解釋：「可能你們工作太忙了吧！」，有夠暖心。

陳艾琳與婆婆單獨聚餐，婆婆凍齡美貌成亮點。(翻攝自陳艾琳YT頻道)

陳艾琳曝光婆婆的模樣，讓網友看了眼睛一亮，因為Alex媽媽留著齊耳短髮，瀏海旁分，穿著米色連身褲裝，非常時髦，外型也相當凍齡，看不出來已經當阿嬤，眾人盛讚：「有你老公的韻味耶，老公那麼帥原來婆婆更美」，陳艾琳回應「是老公有婆婆的韻味吧」，還嘴甜說眾人說該叫她婆婆是「大姊」，她完全同意。

陳艾琳透露婆婆去年之所以搬出去分開住，是為了把房間留給孫女。(取材自陳艾琳IG)

有網友好奇，何以本來是陳艾琳一家是跟婆婆同住，為何後來會分開住？陳艾琳表示是婆婆的善意，她想把自己的房間留給孫女，也想把生活空間留給兒子跟媳婦，因此才搬出去，讓琳琳直呼：「哭出來的艾琳」，顯見婆媳之間沒有不愉快，反倒能像姊妹般聊天。

(中時新聞網)