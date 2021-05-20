台灣新冠肺炎疫情緊急，已經連日新增破百本土病例，能明顯感受到政府與民眾的壓力，衛福部昨(5/19)也宣布全台都進入三級警戒，急需全民配合一同來防堵疫情，而有許多名人跳出來給眾人打氣，並宣導遵守防疫規則的重要性，帥氣主播黃家緯也分享個人看法，透露要控制住台灣疫情的關鍵，就是把自己以及最親密的親友，都當作無症狀感染者。

台灣本土確診病例暴增，短短5天已累計破千確診數，且半數縣市都有確診者，如今無法單靠避開確診者足跡的方式，來確保安全，主播黃家緯近日po文分享個人看法，認為台灣如今嚴峻的疫情狀況，確實很需要全民配合，但也覺得要控制住台灣疫情，不該是靠防範萬華熱區，也不是把焦點放在每天公布的確診數字，其實有個步驟，非常地簡單，只要靠個人的力量就能夠做到。

黃家緯說的這個有效抑制疫情的方法，其實就是一個步驟而已：「把你自己，你親愛的家人、好友、伴侶，都當作無症狀感染者」，且要把越愛、越親密的對象，看得越毒才行，全面禁止親密行為，不要肢體接觸，保持安全距離，無法保持距離就全程戴上口罩，「只要做到這點，不論是三位數、四位數，再毒的病毒也拿我們沒轍」。

黃家緯也給大家打氣，表示先將目標放在5/28，稍微忍一下，相信一定能有進展，「在5/28之前，確診人數已經不是最重要，那些都是過去式，只不過現在才被發現」，也坦言接下來，很可能卻確診數每天都是三、五百甚至破千，但只要別呈現幾何倍數成長，都還算控制住，坦言本月28號過後，如果沒防堵成，也很難再回到過去零確診的狀況，表示六月會是關鍵，「全民打疫苗，達到群體免疫，或許老天也藉這個機會，提高台灣民眾接種疫苗的意願」。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)