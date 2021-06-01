賈永婕親送愛心便當到振興醫院。（摘自臉書）

賈永婕今起每天送愛心便當挺醫護。（摘自臉書）

賈永婕親自裝箱愛心便當。（摘自臉書）

賈永婕與女兒一起寫感謝卡片，也加上小S名字。（摘自臉書）

全民挺醫護！熱心公益一向不落人後的賈永婕，今在臉書宣布「6月1號 日子總要有一點不同！」透露自己昨晚發了一個小小的心意，要每天送100個愛心便當給前線的醫護人員，幫他們加油打氣。結果好姊妹小S聽到她的想法二話不說也要加入，她笑說：「檢查我們的卡片還說怎麼沒有她的名字，我們加上去之後還說會不會不清楚。小S徐熙娣就是每次都說自己是國際巨星的人！」她希望疫情趕快結束，「不然我要破產囉！」

她表示，聽說醫護人員總是忙到沒時間吃飯，「小小的心意，希望有暖暖的力量！謝謝你們，因為有你們在前線作戰，我們可以安心的宅在家」，她今天送的第一波便當是給振興醫院，「明天國泰、亞東、三總、西園、接下來會繼續」。

她說，今天送振興醫院約好下午3：00交接班的時間，50個便當是Kame House 的BBQ Chicken，50個是Rainbow hotdog 套餐，接到訂單的餐廳都好高興，自動加碼加料不加價，她的朋友、老鼎旺麻辣火鍋的股東也贊助30份功夫銷魂麵，滿滿的愛心。並透露早上在安排這件事時，小孩都來幫忙寫卡片，兒子也不再只打電動！

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防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

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※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時 )