全國學校採遠距教學，偏鄉貧童家中沒電腦，只能到親戚家中暫時借用。（台灣世展會提供／莊哲權台東傳真）

台東今天連續5天零確診，但是台東高齡人口比例逼近2成 ，是確診重症及死亡的高危險群，民意代表眾希望早日有疫苗供老人優先施打，讓他們免於恐懼，但是縣府表示已無疫苗庫存；另外，學校實施遠距教學，有不少偏鄉貧童家裡沒電腦，無法在家視訊，造成他們學習意願低落，二者突顯出偏鄉的悲情。

台東7日維持「嘉玲」，但是6日有位80多歲確診病患不幸死亡，據了解，國內新冠肺炎死亡者，有89.1％大於60歲，平均死亡年齡為72歲，而根據台東縣政府社會處統計，台東縣65歲以上人口占17.78％，其中，東海岸及縱谷都逾2成，已達「超高齡社會門檻」。

東海岸縣議員許進榮及縱谷線縣議員陳宏宗都表示，年長者為確診重症及死亡的高危險群，請中央盡快給疫苗，在第1類人員打完疫苗後，幫老人優先施打，讓他們免於恐懼，也才不會造成死亡率偏高。

台東縣政府衛生局表示，中央配發的5100劑疫苗已全部施打完畢，目前沒有庫存，第1線的醫護人員完成施打率有7成4，至少還需要1000劑才能讓所有醫護打完第1劑，而跟民眾第一線接觸的警消人員施打率大約也有7成左右，也需要疫苗，縣府正在彙整需求數量，包括高齡人口，本周向中央提出申請。

另外，隨著近日疫情急速升溫，教育部宣布全國延長停止到校上課至6月28日，根據台灣世界展望會台東辦公室調查，在台東受助的3400名學童中，有40位偏鄉貧童家裡沒電腦，無法在家連線遠端教學，有些學童就必須到親戚家中借用電腦，造成學習意願低落，甚至有挫敗感。

為此，世展會發起「你捐款，貧童遠距學習不中斷」行動，邀請民眾捐款支持他們的數位學習設備，台東預計募集40部筆電，總經費100萬元，以維護偏鄉學童最基本的受教權利，讓學習不再有城鄉差距。

(中時 )