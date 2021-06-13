屏東縣將於15日啟動大規模疫苗接種，縣府為首批接種的85歲以上長者推出貼心服務，凡符合接種資格的長照、獨居、輪椅身障、重大傷病等長輩，都能使用復康巴士、小黃公車及長照專車免費接送，有需要的民眾可事先打電話預約。

縣府指出，第一階段施打對象包含年滿85歲以上長者優先，全縣計有1萬5664人，在評估部分長輩行動不便、獨居等情況出門不易問題，縣府團隊立即盤整縣內大眾運輸工具資源，整合復康巴士、小黃公車及長照專車，推出免費接送貼心服務。

縣府說，輪椅身障者可洽詢復康巴士，屏北區08-7386626、屏中區08-7887433、屏南區08-88922936轉403；長照對象，請撥打原長照專車電話預約或洽詢1966專線；獨居、重大傷病及非輪椅身障者，可預約小黃公車，電話08-7861818或0905518365。

至於9個原住民鄉由既有的幸福巴士服務，部落居民可洽各鄉公所預約；琉球鄉則由當地鄉營巴士服務，請洽08-8614040。另外，有4鄉鎮為避免擁擠，啟動原備妥的速打站，施打地點更新為潮州鎮潮州高中、內埔鄉內埔國小、東港鎮慈濟靜思堂、新園鄉新園國中。

縣府提醒民眾，如果家中長輩被通知施打時間，請記得帶身分證、健保卡雙證件，並請盡可能陪伴長輩前往施打，確保長輩健康與安全，現場都會做好防疫動線規畫，請大家安心。

而縣長潘孟安再次強調，請民眾不要心急，縣府依中央流行疫情指揮中心規畫類別，依序分流分批施打，屏東2.9萬劑疫苗已接續規畫開放第二階段80至84歲長輩，於18至20日開始施打，接種對象也都已造冊，請務必等候村里長、村里幹事通知，千萬不要自行前往，以免影響施打秩序。