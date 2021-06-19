雲林縣出現4例85歲長者疑似打疫苗後猝逝事件，恐影響下周一接種意願，雲林縣長張麗善表示，尊重長者的接種意願，如果有慢性病史建議徵詢長期看診的醫師意見再打，因為快打站醫師只能就現況判斷，如果沒有重大疾病史，她仍鼓勵踴躍接種。

雲林縣下周一（21日）起在全縣20鄉鎮市的23個快打站為80歲以上長輩接種疫苗，不過15日第一波接種的85歲以上長輩，有4名慢性或重大疾病長者在接種後1天到2天猝逝，恐衝擊後續疫苗接種率。

張麗善表示，快打站的醫師平均3小時要評估200人，對接種疫苗者的病史較難掌握，只能針對是否發燒、過敏等重大不良影響過篩，她建議長者若有疑慮，可先徵詢長期看診的醫師，自己與疫苗施打者都安心。

張麗善說，發生4起接種疫苗長輩猝死案件，死因有待釐清，她尊重大家接種疫苗的意願，但疫苗確實有防護力，也能成群體免疫，早日恢復正常生活，因此在正常條件下，她鼓勵民眾踴躍接種。

雲林縣獲中央撥補第二批1萬5600劑疫苗，高齡長者優先接種，21日快打站將為80歲以上老人施打，為加強防疫網及體恤防疫工作人員的辛勞及壓力，張麗善今（19日）也宣布，納入全縣6497位鄰長、縣內284位殯葬從業人員為優先施打對象。