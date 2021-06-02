時尚辣模Angelina（陳怡安）在個人IG擁有33萬粉絲追蹤，擁有高挑身材與優雅的身材曲線，受到許多紛絲朋友的喜愛，因台灣本土疫情嚴峻，許多人的生活方式也跟著改變，改為居家辦公、居家防疫生活，Angelina日前po出一段居家運動的影片，超過6萬人點閱觀看，引起許多網友的關注。

辣模Angelina（陳怡安）日前在個人IG分享居家運動的短片，她表示：「早上沒什麼事做，就運動吧！好怕居家結束後變成一坨鬆肉，那真的就要一直設計包肉褲了！」在家運動不開冷氣，一共做了8組核心運動，她表示，非常想念穿上高跟鞋上班的日子，以及出門外出見朋友、到健身房運動、去到餐廳用餐，那些美好的時光。

時尚辣模Angelina（陳怡安）從學生時期，開始從事模特兒相關工作，她坦言：「對自己的要求很嚴，甚至有強迫症的地步。」因為自己天生骨架大，視覺上看起來相當壯碩，大學期間都瘋狂在減重，有時一天只吃一餐，並搭配瀉藥食用，相當地不健康，很感謝當時認識的朋友，拉我進去運動圈，學習正確的減重知識與健身方式，讓我可以用正確的心態，來面改善自己昔日的減重方式。

昨（1日）Angelina在個人IG 動態分享外送美食與粉絲朋友互動分享，看她吃生魚片、牛排，她幽默表示，媽媽說我吃飯的樣子最漂亮，爸爸則表示，看到我吃飯的樣子，確定這是他女兒。許多網友看Angelina居家運動的影片在底下留言表示：「這個腿是我的夢想！」、「我只注意腳的小拇指 好可愛!」、「好棒～跟著 一起努力不懈運動 謝謝妳！」、「跟著an一起動動動」、「厲害的核心運動」、「多練屁股會更棒 漂亮！」、「不開冷氣真的會大爆汗」。

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防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)