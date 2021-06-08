對於美國政界及加拿大總理杜魯多對抵制北京冬奧的呼籲，美國國務卿布林肯昨表示，美國正與盟友密切協商，以期達成一致立場，這比美國單打獨鬥來的更有效率。「未來幾周將會有更多訊息」。對此，中國外交部發言人趙立堅今回應，中方堅決反對美方借所謂「人權問題」發起抵制北京冬奧會的任何倡議。

在北京，趙立堅表示，已多次強調將體育運動政治化有違奧林匹克憲章精神，損害的是各國運動員的利益和國際奧林匹克事業，包括許多國家政府、奧會以及國際奧會在內的國際社會各界均明確反對這種錯誤做法。有關方面應該立即停止借奧林匹克運動搞政治操弄，不要站在各國運動員和冬奧運動愛好者的對立面。

美國政界正就北京冬奧向拜登政府施壓，共和黨人要求徹底抵制，原因是中國政府違反人權。民主黨籍眾議院議長裴洛西近日發表聲明作出同樣呼籲。杜魯多隨後響應，指北京冬奧為各國就人權問題向中國施壓提供契機。不過，拜登政府至今仍未對是否抵制明確表態。

(中時 )