19歲王姓高中生，去年10月24日下午2點多，尾隨1名女子到登山步道，強行抓住女子手臂，親吻臉頰、嘴巴，撕裂運動內衣後猥褻下體，他被捕後辯稱，自己患有「非典型自閉症」，但法院審酌，他犯案後懂得更換衣物，顯見辨識能力正常，並未予以減刑，考量王男願賠償被害人20萬，依強制猥褻罪，判處徒刑6月，得易科罰金，並宣告緩刑2年，期間付保護管束。

王男案發時，搭乘公車在南港研究院路3段下車，一直尾隨被害女子到附近登山步道，強行猥褻得逞，直到女子機警佯稱有心臟病，王男才停手逃逸，並將身上穿著的藍色帽T脱下丟棄，避免遭路邊監視器發現，不過，警方還是循線逮獲王男。

辯護人稱，王男長期在醫院就診，患有非典型的自閉症，並提出醫院的門診病例。判決指出，女子稱患有心臟病，恐一時喘不過氣致命，王考量嚴重性後才罷手逃逸，之後又變裝隱匿犯行，行為時未達精神障礙導致不能辨識其行為違法。

法官考量，王就診後並未按時服藥，客觀上並不足以引起一般人同情，但王當庭與女子和解，承諾願分期付款，支付20萬元賠償金，因而宣告緩刑。

(中時 )