女星李懿個性直率，加上傻大姊個性，受到不少觀眾喜愛，近來她上節目聊投資理財，雖然看不懂股票線形，但有自己的一套理財規劃，以看新聞趨勢來投資股票，加上本身個性節儉，讓她每年可以替自己賺進20萬的大紅包。

李懿上節目《單身行不行》表示她投資股市9年從沒虧過錢，透露因為身邊有滿多科技業、財經界的朋友，每次見面都會聽到他們聊投資，自己便開始學習效仿，而她偏好投資科技股、賺快錢，「每一年大慨可以賺進20萬左右」，當作是給自己的年終。

李懿分享自己的買過的股票代表作。（圖／翻攝自YouTube）

李懿也在節目中分享自己買過的股票代表作，像是鴻海、三星、茂林等等，除了科技股還有一些傳產的，並透露看好電動車、宅經濟、導光板應用等未來市場，「我買股票的邏輯，不太會去看線形，可是我會去大方向趨勢的東西」。

接著，李懿透露自己不懂線形、不看財報，靠著看新聞、趨勢選股，像是前陣子長榮海運發生擱淺意外，海運全卡關，她就心想空運可能會成長，那時便下手買了華航，果真後來漲一大波，讓她開心賺了一筆。而李懿的投資方式，也受到在場理財專家詹惠珠的認同，表示對於不看盤的人來講，只要抓住一個趨勢，找到其龍頭股，那就會有不錯的成效。

李懿雖然看不懂股票線形，但靠著看新聞選股投資，收穫不少。（圖／翻攝自YouTube）

另外，李懿也發現，以前玩樂應酬會花很多錢，她便開始減少外出的次數，這樣能省下不少錢，並說自己36年來沒買過名牌包，覺得自己還沒有到財富那麼自由的情況下，會捨不得把那些錢花在名牌包，寧願放在股票上還可以錢滾錢，很有自己的一套理財規劃。

【完整版】不管漲跌都要賺！李懿不看盤不懂線型從沒賠過？

(中時新聞網)