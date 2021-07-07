宜蘭市公所後方舊宿舍群，已成立阮義忠台灣故事館作為文化據點，市公所規畫成立「國際交流舍」，預計在疫情解封後開放使用。（宜蘭市公所提供／李忠一宜蘭傳真）

宜蘭市公所每年都會舉辦「丟丟銅蘭城國際音樂節」等活動與國外交流，但因疫情停辦2年，宜蘭市長江聰淵認為，現在是防疫期間，但不希望就跟國際脫軌，決定在市公所後方的舊宿舍群中規畫「國際交流舍」，作為與世界連結的空間，預計在疫情解封後開放使用。

市公所後方的舊宿舍群，原本是縣府員工宿舍的歷史建物，但舊宅變身，已成立阮義忠台灣故事館，日前還設置創新育成中心廠商直播室，現在規畫「國際交流舍」，市公所表示，交流舍有舒適輕鬆的布置，適合作為會議與工作共享空間、宜蘭國際資訊交流站。

江聰淵表示，因為疫情的關係，這2年要出國不是一件容易的事，現在大家都在防疫、減少城市間的移動，但不希望因此與國際脫軌，「國際交流舍」能在疫情解封後，讓我們與世界更加緊密。

江聰淵說，希望能利用「國際交流舍」讓很多國外朋友分享心得，能把台灣當成自己的家，將交流舍當作自家客廳、會議室，讓我們可以與國際分享心得，盼藉此讓國際關心台灣，台灣來關心國際。