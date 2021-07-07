石油輸出國組織(OPEC)上周五初步決定，從今年8月到12月將日產量提高約200萬桶，並將剩餘的減產措施延長至明年底，但遭阿拉伯聯合大公國拒絕使得協議受阻。使投資人趨於保守觀望，盤中油價微幅反彈；周三(7/7)截至台北時間上午10點25分止，原油期貨報價如下：

美國NYMEX-8月輕質原油期貨上漲0.03美元，報每桶74.56美元；倫敦ICE-9月布蘭特原油期貨上漲0.09美元，報每桶73.46美元。(商品行情網)