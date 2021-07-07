《國際油價》原油亞洲電子盤微幅拉回 10:352021/07/07 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 石油輸出國組織(OPEC)上周五初步決定，從今年8月到12月將日產量提高約200萬桶，並將剩餘的減產措施延長至明年底，但遭阿拉伯聯合大公國拒絕使得協議受阻。使投資人趨於保守觀望，盤中油價微幅反彈；周三(7/7)截至台北時間上午10點25分止，原油期貨報價如下： 美國NYMEX-8月輕質原油期貨上漲0.03美元，報每桶74.56美元；倫敦ICE-9月布蘭特原油期貨上漲0.09美元，報每桶73.46美元。(商品行情網) 《國際產業》美國防部撤銷JEDI雲端合約 亞馬遜股價創新高 台灣人看大陸》攔截時空的旅行 #報每桶 #微幅 #國際油價 #亞洲 #電子盤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《美股掃瞄》周期股拖累道指、標普500收黑 那斯達克指數創新高 08:532021/07/07 財經 1分鐘讀財經》航運狂吞50％成交量 投資專家3字警告 08:202021/07/07 財經 香港修隱私法 網路巨頭喊撤 04:102021/07/07 全球財經 中國信託 力挺臺灣電競英雄 04:102021/07/07 財經焦點 航海王領軍 台股閃見萬八 04:102021/07/07 財經要聞 台股攻破萬八 航海王強勢吸金 04:102021/07/07 財經焦點 江蘇國資入股 蘇寧易購復牌High 04:102021/07/07 全球財經 尚青論壇》中共黨慶期間 解放軍真假動態辨析（陸文浩） 09:512021/07/07 尚青論壇 500多理工生赴美遭拒 中國嚴正交涉 04:102021/07/07 產業財經 亞洲首例 中美洲銀行在台辦事處營運 04:102021/07/07 財經焦點 愛滋魔的逆襲 竹後國小微電影獲特優 04:102021/07/07 地方新聞 財經熱門新聞 慘！長榮出關3天 明二度入獄關20分鐘「天牢」 - 財經 不只貨櫃三雄漲翻天 小摩看好這幾檔蓄勢待發 - 財經 長榮放風3天還是要移監 明起20分鐘撮合一次 股民竟喊安心上路 - 財經 萬海老大5月EPS弱掉了 陽明、長榮下一波很驚人 - 財經 上市股利遲到 台灣50 ETF配息受干擾 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。