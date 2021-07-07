近期各地疫苗接種正如火如荼的進行，日前太平警分局與中平國中在校方禮堂快打站內透過大螢幕投影設施，播放各類宣導微電影，讓長輩們在等待時段不煩燥，又可以吸收最新的治(交)安訊息，現場的長者頻呼，「有冷氣吹！又可以看影片，就好像在電影院一樣！」

太平警方近期投入大量警力協助疫苗快打站之安全維護工作，並依據目前政策分齡分梯次實施，目前太平地區快打站設立在中平國中、太平國中、太平國小、新光國中等4所學校。

警方鑑於最新一些詐騙案件利用政府紓困來行騙，還有長齡長者清晨或傍晚時段運動，發生交通事故案件，特別與中平國中校長夏梅娟提出利用校方場地及完善影音設備，一同宣導施打疫苗相關須知、暑期青春專案、犯罪預防宣導、高齡者交通安全、婦幼安全及廉政倫理宣導，微電影短片輪番上陣，宛如小型電影院一樣，讓長者們等待時間不枯燥，又可以增加犯罪預防的知能，警方也在快打站利用文宣宣導，並提供精美反光條、宣導小物。

太平警方表示，感謝校方提供設備及場地供警方宣導之用，將持續利用疫苗快打站進行各類宣導活動，除讓阿公、阿嬤們能有不一樣的體驗外，正值放暑期期間，也希望透過長輩們可向家中小朋友宣導相關犯罪預防知能，避免被害。