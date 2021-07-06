院方答謝各界共同守護疫情的美意。（遠東科大提供／張毓翎台南傳真）

遠東科大餐飲系師學利用純巧克力及芒果，加工製作成創新料理。（遠東科大提供／張毓翎台南傳真）

遠東科大餐飲系師學利用純巧克力及芒果，加工製作成創新料理。（遠東科大提供／張毓翎台南傳真）

學校今年實施「在地安心遠距教學計畫」，校方安排學有專精的專業教師，進行遠距視訊教學的預修視聽微學分課程。（遠東科大提供／張毓翎台南傳真）

正值台南芒果季，遠東科技大學餐飲管理系6日線上課程實作課，師生齊心製作各式芒果創意料理，校方打包成100份芒果餐盒，並由遠東科大校長王元仁今天擔任一日「吳柏毅」外送員送到奇美醫院，提振醫護士氣！

校方說，今年暑假在疫情延燒下，許多學子無處打工，有鑑於此，學校今年實施「在地安心遠距教學計畫」，讓學生可以充分利用疫情在家的時間，以增加線上課程互動及趣味為前提，由各系安排學有專精的專業教師，進行遠距視訊教學的預修視聽微學分課程。

適逢芒果季，餐飲系師學利用純巧克力及芒果，加工製作成創新料理，研發「楓芒巧絲奶昔」、「虎蝦卷佐芒果醬汁」、「芒果生乳捲」、「芒果生巧克力」、「芒果塔」及創意果雕「芒果龍貓」、「芒果企鵝」等各式特色餐點。

校方補充，本次的芒果食材全數由南化區農會免費提供，起因是南化區農會總幹事，聽到遠東科大要製作更健康的芒果麵包及蛋糕，來慰辛勤的醫護人員，主動免費提供芒果。

校長王元仁今天擔任一日「吳柏毅」將芒果創意餐點送到奇美醫院，奇美醫院副院長陳綉琴也當場送感謝狀給遠東科大及南化區農會，答謝各界共同守護疫情的美意。